Joey Bada$$ de retour avec "Where I Belong"

Un retour qui fait du bien.

Après deux ans sans aucun projet, le rappeur New-yorkais Joey Bada$$ est sur le point de faire un come back fracassant, toujours dans son style old school qu'il maîtrise si bien. Un nouvel album, "2000", est prévu pour la fin du mois de juillet et on sait déjà qu'on retrouvera Westside Gunn, RZA et Fivio Foreign en featuring. On y retrouvera également ce tout nouveau morceau, "Where I Belong", clippé cette semaine, là encore dans une esthétique très à l'ancienne, inspirée par Rakim et les autres légendes de NYC. On apprécie ! Et vous?