BET Awards 2022 : découvrez les plus prestrations live

Les BET Awards 2022 ont rendu leur verdict et, cette année encore, il y a eu énormément de performances live de grande qualité sur la scène du Microsoft Theatre de Los Angeles avec des prestations d'artistes du calibre de Lil Wayne, Jack Harlow et Lizzo mais aussi Chance the Rapper et Joey Badass, Chlöe, Ella Mai, Latto, Muni Long, Givēon et Doechii. Kanye West a même fait une apparition surprise pour rendre hommage à Diddy, récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Mary J. Blige, Jodeci, Nas, Lil' Kim, Busta Rhymes, The LOX, Bryson Tiller et Faith Evans étaient également tous présents pour rendre hommage à leur ami.