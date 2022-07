Single extrait de sa mixtape "Fissure de vie".

Après "Fin Heureuse", So La Lune dévoile aujourd'hui le clip de "Guérison". Extrait de sa mixtape "Fissure de vie", ce morceau met en lumière l'évolution de l'artiste. So La Lune rend hommage à ses fans, on le voit en concert entouré de ses supporters. Le rappeur a même intégré leurs voix dans le morceau à la fin du clip.