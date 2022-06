Pas de "Fin Heureuse" pour So la Lune !

En attendant "Fissure de Vie".

Le run fou effectué par So la Lune en 2021, avec à son actif plus de sept EP dévoilés, prend fin pour la meilleure raison qui soit en 2022 : le jeune prodige va enfin dévoiler un format long ! Baptisé "Fissure de Vie", ce long format se dévoile petit à petit avec ce premier single clippé, un titre lunaire et envoûtant nommé "Fin Heureuse". Dans une totale maîtrise de ses flows et de ses mélodies, So La Lune revient plus précis, plus efficace, plus percutant que jamais avec ce premier véritable single. Le jeune rookie qui a convaincu très rapidement toute la sphère twitter et les amateurs de la nouvelle scène rap française qu'il allait compter parmi les grands noms de cette scène dans les mois et les années à venir !