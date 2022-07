La Peee n'a "Pas d'âme" !

Un dernier single avant la sortie du projet ?

Nouveau single estival pour La Peee ! Le jeune rappeur du Havre continue à enchaîner les sorties avant de dévoiler un premier véritable projet. Le phénomène du rap français, qui en à peine un an a su convaincre son public et cumuler plus de cinq millions de vues sur YouTube, revient pour l'été avec le clip du morceau "Pas d'âme", un titre plus léger et estival que ce à quoi nous a habitué ce jeune kickeur fou. Toujours ultra motivé derrière le micro, La Peee ne peut pas s'empêcher de rapper comme si sa vie dépendait de chacune de ses punchlines et de ses rimes, pour un résultat bien souvent poignant. Même si l'enrobage visuel et musical de ce "Pas d'âme" est plus joyeux que d'habitude, le propos de l'artiste n'en reste pas moins sérieux. Un entre-deux mis en image par Cédrick Cayla, qu'on retrouvera sur le projet du jeune rookie !