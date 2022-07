Grand retour pour le rappeur de Harlem.

Dave East est de retour aujourd'hui avec "How we Livin'". Un clip réalisé par Clifford Edwards, dans lequel le rappeur de Harlem fait référence à ses souvenirs dans les rues de sa ville et dans son quartier. Ce clip marque le retour de Dave East et c'est son premier morceau depuis son EP de mars, "HDIGH" et son freestyle "Game 6".