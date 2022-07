Un extrait du projet éponyme.

Jim Jones et Maino se retrouvent sur "No Love". Réalisé par WillC et Tana, le clip met en scène les deux rappeurs dans les coins sombres de Harlem. Le morceau est extrait de l'album "Lobby Boyz" sur lequel vous pourrez également retrouver Fabolous, Styles P, Benny The Butcher, Dave East, Fivio Foreign, Young MA, Lyrivelli, Capella Grey et Bleu.