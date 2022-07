Le rappeur reprend le flow de Drake.

Fabolous est de retour aujourd'hui pour un freestyle d'exception. Le rappeur reprend l'instru de "Champagne Poetry" de Drake et l'adapte à son univers. Réalisé par Prince Brown, le clip est tourné au large des îles Caimans et offre des images à couper le souffle. On vous laisse découvrir ça en toute détente !