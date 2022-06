Swift Guad & Grödash balance un extrait de leur album en commun !

Suite à la sortie de leur projet commun "1981" le 24 juin dernier, les deux rappeurs Swift Guad et Grödash nous balancent le clip du cinquième titre de l'album "Le bestiaire". Les deux font un retour qui tape fort après une absence de près d'un an pour Swift Guard et un son sorti le 21 janvier pour Grödash intitulé "Monnaie Time".