Davy One dévoile le clip de la trend TikTok du moment !

Suite à un succès sur la plateforme TikTok, le rappeur Davy One balance le clip de son nouveau single "Bourbier" en featuring avec Liim's. Après plus de 35 000 vidéos sur le refrain de "Bourbier", sorti le 29 avril dernier sur le premier projet de Davy One intitulé "Prémices", il en profite pour surfer sur cette vague de buzz en sortant le clip pour accompagner ce morceau qui va nous faire danser tout l'été.