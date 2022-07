Giveon, élégant et meilleur dans "Lost Me" !

Le chanteur dévoile un superbe clip.

Le nouvel album du chanteur est disponible partout ! Avec ce "Give Or Take", Giveon achève définitivement de convaincre les auditeurs de RnB qu'on ne peut pas composer sans lui dans les années à venir. Précis, touchant, l'artiste a choisi pour accompagner la sortie de ce projet de nous en dévoiler un clip, celui de "Lost Me", qui nous montre l'artiste en pleine chorégraphie, ou tout simplement en train de lâcher ses meilleures vocalises devant la caméra. Aux couleurs très fraîches, le clip au teint presque pastel nous fait voyager dans l'univers de Giveon pendant les trois minutes de douceur de ce "Lost Me".