Bad Bunny et Chencho Corleone dans le clip de "Me Porto Bonito"

Un superbe visuel extrait d'"Un Verano Sin Ti".

Le grand gagnant de l'été, c'est assurément lui ! La superstar porto-ricaine Bad Bunny, qui a dévoilé son nouvel album "Un Verano Sin Ti" il y a quelques semaines de ça, en a dévoilé un nouvel extrait clippé, celui avec Chencho Corleone, "Me Porto Bonito". Un clip carrément estival, qui capture l'essence même de la musique de Bad Bunny, une musique qui sent le soleil, l'amour, le sexe et les soirées sans fin jusqu'au bout de la nuit - voire de l'été, voire du monde. Entre des plans magnifiques de jour et des extraits d'une soirée endiablée animée par Bad Bunny et Chencho, le clip nous emmène dans l'univers de cet album de Bad Bunny en collant parfaitement à sa musique et clairement, on en redemande !