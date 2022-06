DSM et Judah dévoilent ''De Metz à Marseille'' !

Découvrez le dernier clip de DSM : De Metz à Marseille Ft. Judah

DSM et Judah sont très en forme, les deux rappeurs viennent de balancer leur excellent nouveau titre intitulé "De Metz a Marseille".

Cette collaboration entre Dsm et Judah est une connexion entre Metz et Marseille assez atypique. L’histoire a commencé quand judah a repéré DSM sur une page Instagram grâce au morceau "Pas gentil", DSM monte alors à Metz chez Judah et le morceau "De Metz à Marseille" est né.

Une connexion avec laquelle les deux rappeurs mélangent à la perfection leurs deux univers musicaux, est le résultat est tout simplement excellent.