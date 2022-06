Tiitof cherche son "Réyon Soley"

Un nouveau délire musical qui fonctionne bien.

Tiitof, le célèbre rappeur martiniquais, nous avait habitué à des bangers bien street depuis quelques temps, avec des influences très ghetto. Mais il sait aussi faire des morceaux plus posés, dans lequel il se livre un peu plus, comme cette semaine avec le clip de "Réyon Soley". Un morceau extrait de son tout nouveau projet, "Young Drug Dealers 2", sorti ce 24 juin. Dans une ambiance un peu plus apaisé (mais toujours très street), Tiitof nous parle de sa vie avec des détails touchants, le morceau fait mouche, on vous invite vraiment à écouter ça.