L'ambiance est bresom.

Tiitof est dans le game depuis longtemps désormais et on peut dire qu'il y est bien installé. Le rappeur martiniquais s'est fait un nom dans les îles et sur l'Hexagone, mais il 'a pas oublié ses racines qui sont omniprésentes dans son flow et ses lyrics. On le retrouve cette semaine pour un morceau inédit, "Capitals", en featuring avec Le D. Un titre hyper drill à l'ambiance très street et dont le thème très gangsta colle bien avec le clip.