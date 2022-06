La "Remontada" de T Kimp Gee et Tiitof !

Une collaboration efficace pour l'été.

Né dans les quartiers défavorisés de Grand-Champ, le rappeur guadeloupéen T Kimp Gee utilise la musique comme vecteur pour “faire passer des messages, et guérir un peuple”. Signé sur le label G-Zup Concept en 2017, T Kimp Gee livre son premier effort studio sous la forme de "Réussir ou mourir", convoquant jusque dans son visuel une imagerie gangster marquée, album suivi par une série de singles dont "Dis-moi" (2018) ou "Allo maman" et "Tombé love" (2019). Après la sortie de "Zyé Dou", un titre en créole dédié aux habitants de son île qui se languissaient du retour de la star guadeloupéenne. T Kimp Gee revient avec "Remontada" en collaboration avec son voisin martiniquais Tiitof. Un morceau en français aux airs mélancoliques produit par Magistral Beast, où la vie de star et de bandit riment toutes deux avec convoitise, rédemption et élévation !