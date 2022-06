Un feat avec Jill Scott.

C'est un peu une version de "La belle et la bête" à laquelle on assiste dans ce featuring entre Conway The Machine et Jill Scott pour morceau "Chanel Pearls". Ensemble, ils reviennent ainsi que la persévérance qu'il leur a fallu pour atteindre le sommet. A noter que c'est le premier clip de la chanteuse depuis 2015 et que c'est aussi la première fois qu'elle rappe. Incontournable donc.