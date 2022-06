Découvrez le dernier clip de Elh Kmer : "Maison Margiela", extrait de « 4Saisons Printemps » disponible.

Le 17 juin dernier, Elh Kmer continuait avec sa série d’opus 4Saisons en dévoilant l’édition Printemps. Composé de 7 titres et des collaborations avec Mac Tyer et Leto, le rappeur du 92 nous avait même offert le clip de "2 Places".

Aujourd’hui, Elh Kmer revient avec les images d’un nouvel extrait intitulé "Maison Margiela". Composé par Tigri et mis en images par Killian Leite, on vous laisse découvrir cette pépite sans plus tarder !