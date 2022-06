Prototype dévoile le premier épisode de sa série #Slidy !

Deux prods, deux ambiances pour le rookie

Voilà le retour de Prototype ! Le rappeur de Pierrefitte-sur-Seine, qui nous avait dévoilé le très bon EP "Extra" avec Jok'Air et S. Pri Noir, revient avec un double morceau clippé, le freestyle "Slidy #1" : une première partie plus mélodieuse et nostalgique laisse ensuite la place à un couplet drill qui ravira les amateurs du genre. A l'aise et polyvalent, le rappeur du 93 revient marquer les esprits avec le premier volet de ce qui s'annonce comme une longue série de beaux visuels, à découvrir dès maintenant sur Generations.fr !