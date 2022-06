Découvrez le dernier clip de Juss : "Testament".

Découvert grâce à la série Netflix "Nouvelle école", le jeune rookie Juss récemment éliminé du programme ne compte pas s’arrêter là ! Afin de prouver son talent, le rappeur marseillais repéré par SCH présente aujourd’hui son "Testament".

Produit par Trizy et Devil et mis en images par Benoit Rieu, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !