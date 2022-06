Découvrez le dernier clip de Furax Barbarossa : "À l’amiable" Ft. Scylla, extrait de "Caravelle" disponible ce 8 juillet.

Alors que le nouvel album de Furax Barbarossa est attendu pour le 8 juillet prochain, ce dernier présente aujourd’hui un nouvel extrait de "Caravelle" intitulé "À l’amiable".

Pour ce single, Furax collabore avec Scylla. Accompagné d’un clip réalisé par Chill et Furax en personne, on vous laisse découvrir ces images et cette production de James Teller sans plus tarder !