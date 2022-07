Toadzzy revient en cross avec son nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip "Ennemis" de Toadzzy !

Originaire de Marseille et bercé par la culture hip hop, Toadzzy est un artiste inspiré de la street culture US depuis l'enfance. Il se lance dans le rap en 2018 et sort son premier EP intitulé logiquement "Started". Un projet qui sonne comme le début d'une ascension certaine. Un univers fort marqué par des sonorités variés aux ambiances club, cloud mais également street démontrant les multiples facultés de l'artiste et mettant l'accent sur les nombreuses cordes à son arc.

En 2021, il remet les couverts pour sortir "Avenue 67" un projet qui vient confirmer les débuts prometteurs du rappeur marseillais. Un style travaillé, des mélodies entrainantes font de cet EP 5 titres, un projet cohérent et abouti.

Aujourd'hui, Toadzzy dévoile "Ennemis" un clip réalisé par "Jo vdg" dans lequel, il nous invite à partager une session cross sur un rap rythmé, un flow percutant accompagné d'un refrain mélodieux. Une alliance redoutable entre l'image et le son, qui montre une fois de plus l'impressionnante évolution de l'artiste ! Preuve d'un désire significatif de s'installer dans le paysage musical en 2022.

Déterminé et ambitieux, Il semblerait que l'été ne sera pas de tout repos pour le rappeur qui prévoit de belles surprises à la rentrée.

Découvrez le nouveau clip "Ennemis" de Toadzzy dès maintenant sur Générations :