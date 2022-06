Un morceau extrait du projet "The Definition of Sacrifice"

Disponible depuis le 15 juin dernier, "The Definition of Sacrifice" est déjà un succès. Pour fêter la sortie de son album, J Stone invite Mozzy dans "Flowers Now". Une ode au respect et à l'amour, qui nous rappelle l'importance de prendre soin des êtres chers qui nous entourent. Les rappeurs sont mis en scène dans la rue et face à un décor floral, un rappel au titre du morceau.