French Montana et Baby Face Ray en "Drive By"

Harry Fraud à la prod !

French Montana et Harry Fraud réunis sur leur nouveau morceau, avec Baby Face Ray, pour un clip nocturne dans lequel les deux rappeurs sont au max de la flexance, comme dirait un rappeur très en vogue du 13. Extrait du prochain projet du rappeur avec Harry Fraud, "Montega", qui est attendu pour la fin du mois de juin, ce "Drive By" sonne comme une légère accalmie dans la carrière de French, qui enchaîne en ce moment les remix de gros morceaux drill (on peut penser notamment à ses performances très convaincantes sur "Je m'appelle rmx" avec Benzz ou sur le terrifiant remix de "Whap Whap" de Skillibeng. A découvrir dès maintenant sur Generations.fr !