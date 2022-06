Key Glock envoie un nouveau banger pour l'été !

Avec un clip glacial dans la neige.

Sûr de lui, efficace, sans faute : le nouveau clip de Key Glock mettra tout le monde d'accord. Extrait de son nouveau projet "Yellow Tape 2", c'est "No Choice" qui s'offre un visuel hivernal, dans lequel la neige et les cheminées laissent occasionnellement la place à des images de concert de l'artiste, pour convaincre les éventuels réfractaires que la musique du rappeur de Memphis convainc autant en live qu'en vidéo. Banger efficace, "No Choice" est ce qu'on pourrait appeler un aveu de puissance, tant Key Glock est à l'aise sur la prod et ne laisse aucun doute possible quant à la véracité de ses propos : c'est un hustler, et il est né prêt à gagner. Des qualités presque nécessaires dans un milieu où la concurrence est si rude, pour autant Key Glock affirme une vraie patte artistique avec le temps, et les derniers à ne s'en être pas encore rendus compte devraient cliquer d'urgence sur ce "No Choice" !