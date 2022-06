Guapdad, Wiz Khalifa et Curren$y sur "Pose" !

Un trio de choc pour l'été.

Guapdad, Wiz K et Curren$y envoient ça comme il faut pour l'été ! Trois générations de rappeurs, réunis par leur amour pour les prods lay back, des instrumentales douces qui sentent le béton cramé par le soleil et le cannabis pur qui se consume, pour envoyer ses meilleures phases. Hyper à l'aise avec des flows mélangeant savamment insolence et laisser-aller, les trois artistes parfaitement à l'aise sur la prod de Drew Banga ont choisi de mettre en image ce morceau, qui ravira sans aucun doute les amateurs du genre. Comme du bon vin, avec l'âge, le prodige de Pittsburgh commence même à rappeler de plus en plus son mentor de Compton, le D O double G... un morceau à consommer d'urgence sur Generations.fr !