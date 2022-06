Il fait son retour en solo !

Après deux featuring, avec Gambino la MG et Leto, le rappeur Originaire de Chevilly-Larue fait son retour solo en 2022 avec le single "Casser la baraque". Après la très belle sortie de "Bébé Na Bébé" en collaboration avec Leto, comptabilisant plus de 1,6 million de vues sur YouTube, Chily revient en force et nous balance un son pour bien commencer l'été !