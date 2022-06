Le rappeur est toujours aussi actif.

Toujours aussi suractif, NBA YoungBoy continue de livrer des titres à la pelle. Le revoilà donc avec "Vette Motors". Il faut dire que le rappeur est assigné à résidence dans l'Utah et qu'a priori, il s'ennuie ferme. Donc il créé des titres et envoie des vidéos. Ce vendredi 10 juin, il est aussi présent sur la compilation de son label Never Broke Again, "Green Flag Activity".