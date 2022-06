Le rappeur lance un nouveau hit et il a ramené une équipe de qualité !

Sazamyzy s'accompagne de l'équipe du 667 avec Freeze Corleone, Black Jack Osb, Osirus Jack, Norsacce Berlusconi, Doc Ovg, Slim C, et Afro S pour un nouveau "Braquage à l'Africaine". Le chanteur avait déjà participé à ce morceau avec Freeze et Kalash Criminel, et on avait pu apprécier la combinaison. Cette nouvelle édition envoie du lourd, on vous laisse découvrir ça :