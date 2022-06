Encore un joli morceau pour le chanteur.

Blxst a fait un retour très remarqué cette année avec son album "Before You Go", sorti en avril. Depuis, pas de nouveauté mais le chanteur continue de dévoiler régulièrement les clips des morceaux extraits de son projet. Cette semaine, c'est au tour du morceau "Be Forreal" d'être clippé, le track numéro 11, un morceau qui parle d'amour, sur une mélodie enivrante avec un flow qui se ballade entre le R&B et le rap. Un morceau très efficace pour rider en douceur.