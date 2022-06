Jul nous offre le clip de ''Ténébreux'' !

Découvrez le dernier clip de Jul : Ténébreux, extrait de "Extraterrestre" disponible

Le 3 juin dernier, le plus grand vendeur de l'histoire du rap français présentait son 27ème projet intitulé "Extraterrestre". Pour promouvoir cet album, Jul a encore une fois offert un concept unique à ses fans : Clipper l'intégralité des morceaux et les dévoiler le jour de la sortie de l'album entre 18 heures et 22 heures dans leur totalité. Supprimés par la suite, Jul n'oublie pas ses fans qui n'ont pas pu être disponible ce jour-là et compte bien les remettre petit à petit sur sa page YouTube !

Alors qu'il vient de terminer son concert au Vélodrome devant plus de 60 000 fans (concert qui sera d'ailleurs diffusé ce vendredi 10 juin sur TMC), Jul dévoile donc le clip de son morceau "Ténébreux", quelques jours après avoir scoré 30 000 ventes en seulement trois jours.

Signé encore une fois William Thomas, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder... en attendant les 16 autres !