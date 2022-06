FZ débarque avec "ELLE LÀ, ELLE A" pour s’ambiancer tout l’été !

Découvrez "ELLE LÀ, ELLE A" le nouveau clip de FZ !

Après un succès incontestable sur son titre "Elle veut" qui a généré plus de 145 000 vues et la sortie de son dernier clip "Diamant" en Septembre 2021, FZ le rappeur originaire de Marseille signé chez B18production fait son retour et nous dévoile son nouveau clip "ELLE LÀ, ELLE A".

FZ est né au milieu de la musique. Issu d’une famille gitane, il grandit dans un univers festif et rythmé, traversant le monde à l'écoute de nouvelles sonorités et de mélange des genres. Il décide très jeune de se lancer dans une carrière musicale et, à 19 ans, il sort ses premiers sons, tirant son inspiration de ses voyages, ambiances orientales et rythmes US.

Ses deux premiers clips, "Donc je zone" et "Rien de marrant", lui permettent de créer une fan base solide qui l’encourage à continuer et à se professionnaliser dans la musique.

Dans le clip "ELLE LÀ, ELLE A" réalisé par Hansley, sur une prod de Steph Becker, l’artiste nous invite à voyager et faire la fête avec lui entre Dubaï et Marseille sur un son festif et rythmé qui mêle des ambiances reggaeton, dance hall et street de quoi patienter jusqu’à ce que l’été arrive.

Un titre qui annonce la sortie imminente de son projet prévu pour la rentrée 2022 !

Découvrez le nouveau clip "ELLE LÀ, ELLE A" de FZ dès maintenant sur Générations :