Lil Kee avec Lil Baby dans "What You Sayin"

Un duo de Lil.

Ça va finir par devenir difficile de faire la différence entre tous les "Lil" du rap game US. Après Lil Keed, veuillez accueillir Lil Kee dans la place, à ne pas confondre. Le jeune rappeur de 23 ans nous vient d'Alabama et il vient de dévoiler son premier projet solo, "Letter 2 My Brother". Un long projet de 20 titres, sur lequel on retrouve des feats avec 42 Dugg, Lil Durk, mais aussi Lil Baby pour le morceau "What You Sayin", dont le clip vient d'être dévoilé. Musicalement, ça colle très bien entre les deux, on vous laisse vérifier ça.