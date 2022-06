Jne Side & Bony Fly dévoilent "Souvenirs" !

Découvrez le dernier clip de Jne Side & Bony Fly : "Souvenirs"

C’est un album concept entre Jne Side et Bone Fly. Le producteur Bone Fly est passé maître dans l’art de la fusion des ambiances. Ses tonalités se balancent entre reggaeton, dancehall, ou encore Trap Music.

Dans ses sonorités de l’originalité se balance le flow chaloupé de Jne Side. On le reconnaît de Genève où le rappeur a laissé son empreinte artistique sur les clubs qu’il a visité. Son EP « En Prise » sous forme de jeu de mot raconte l’emprise sur un homme ou une femme du sentiment amoureux. "Prisoner of love" , esclave des sentiments, l’amour dans la dialectique de ces deux musiciens est à la fois un soulagement et une perdition.

Comme un story telling en quelques actes, une tragédie douce et amer qui ne donne pas son nom, « En prise » participe à l’éclosion d’un rap plus conceptuel. Le clip « Souvenir » vient ponctuer cette histoire qui finit mal !