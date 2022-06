Derka LTF et M Le Maudit se prennent pour des "Braqueurs" !

Un clip aussi sombre que le morceau.

Initié par OD Bussy, la mixtape "New Season" est disponible sur toutes les plateformes de streaming et offre à son public un nouveau clip chaque semaine. Le dernier en date, c'est celui de la collaboration entre Derka LTF et M Le Maudit, qui ont choisi pour "Braqueurs" d'incarner tant à l'image qu'en studio le rôle d'un duo de braqueurs sans coeur. Techniques, passionnés de rap - et ça s'entend -, les deux artistes enchaînent leurs meilleures phases sur la prod de FeelTheSpirit et Régisàlarégie, le tout mis en lumière par le clip quasi full noir et blanc et très esthétique de OD Bussy.