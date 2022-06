Le Barlou invite la relève du rap sur son projet

A l'occasion de la sortie du dernier album de sa carrière " Mange tes morts", Seth Gueko sort le clip de "Gaine-dé" avec le jeune prodige de Belleville, Kanoé. Dans ce clip, on retrouve le jeune homme de 17 ans complètement rasé et avec des tatouages sur le visage, montrant qu'il est la relève du Barlou. A travers cette vidéo, le rappeur transmet le rap français à la nouvelle génération et laisse sa place.