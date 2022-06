Russ Million sort "BABA"

Russ million balance un remix de "Toma Tusi gasta la plata"

Le rappeur britannique Russ Million a sorti ce 26 mai le son "BABA", sur un sample du fameux son "Toma Tussi gasta la plata", qui a récemment tourné de partout sur la plateforme TikTok. Accompagné de son pistolet à eau et de belles filles, le rappeur est posé au bord d'une piscine et nous offre un clip bien estival qui nous donne envie de partir en vacances. Après le remix de "Reggae & Calypso" avec notamment un couplet magistral du drilleur français Gazo, Russ millions nous envoie cette fois un son d'été qui risque d'en ambiancer plus d'un !