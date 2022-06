Aguib balance le premier extrait de son EP "On arrive"

Le "Kickeur d'élite" Aguib dévoile un premier extrait de son EP "On arrive" qui sortira le 24 juin sur les plateformes. Intitulé "Cartel", le son rassemble Aguib et Yaro, le rappeur originaire de la ville de Yerres dans un son qui kicke. Après une grande série de sons intitulé "KDT" et quelques autres singles, Aiguib se lance réellement dans le rap game et sort son premier projet.