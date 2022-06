Un nouveau titre extrait de l'album à venir "Monument".

Pour ce nouvel extrait du prochain album du Seven Binks, on retrouve Bolemvn et Sasso échappant aux gyrophares "Bleu" de la police. Prévu pour le 23 juin prochain, l'album "Monument" regroupera tous les membres du célèbre Bat 7. Dans "Bleu", un morceau mélodieux, presque contradictoire, les deux rappeurs chantent la vie des cités.