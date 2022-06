Ils invitent Fivio Foreign.

New York a toujours le vent en poupe. Jim Jones et Maino se sont en effet regroupés sous la bannière des Lobby Boyz pour sortir un album commun au titre éponyme. Et pour l'accompagner, ils ont invité le rappeur le plus chaud du moment, Fivio Foreign, un new-yorkais lui aussi pour le titre "Slide".