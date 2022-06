Elle est venue présenter son album avec Hit-Boy.

Les animateurs de l'émission "La Leakers" sont chauds en ce moment. DJ Sourmilk et Justin Credible reçoivent cette fois Dreezy qui est venue présenter son album commun avec Hit-Boy, "HITGIRL" et démontrer toutes ses capacités avec un freestyle de feu sur le titre "Clique" de Kanye West et Hit-Boy, encore. Attention, Chicago est dans la place.