Big Boi en plein défilé dans "Do ya Best"

Une connexion avec Sleepy Brown et Scotty ATM.

Big Boi continue de s'éclater dans le rap game, après 30 ans de carrière. La moitié du groupe mythique Outkast a fait fort aux cotés de Sleepy Brown, pour leur album commun "Big Sleepover" sorti en décembre 2021. Un gros projet de 15 titres avec une ambiance très musicale, dans la lignée de ce que pouvait offrir Outkast, avant-gardistes dans la mélodie. Cette semaine, on les retrouve tous les deux en compagnie de Scotty ATL et de quelques jolies filles, pour le grand défilé du clip "Do Ya Best", extrait de l'album commun. Un clip parfait pour ceux qui aiment la musique rythmée, les jolies formes, et le rap qui sent le soleil du Sud !