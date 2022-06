Blu samu dévoile le premier extrait de son projet

Salomé Dos Santos, alias Blu Samu, rappeuse belgo-portugaise originaire d’Anvers a dévoilé la tracklist de son prochain projet intitulé "7" et qui est sorti le 27 mai. Entouré de ses potes du 77, elle accompagne cet EP avec le clip de "Elastico", 6eme morceau du projet, et dans lequel elle et ses potes profitent de la plage et du soleil.