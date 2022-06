Seka et 63og envoient "Pharell" !

O.D Bussy dévoilent le premlier extrait de la mixtape "New Season".

Le DMV a de l'avenir devant lui en hexagone, en tout cas tant que des projets comme New Season voient le jour ! L'équipe de vidéastes et réalisateurs a choisi de remettre le couvert avec une nouvelle mixtape de jeunes talents réunis par leurs soins, pour laquelle Seka et 63og ouvrent le bal à travers ce "Pharrell". Les codes de la plug, ce style musical qui infuse la scène rap underground française, sont respectés : sur une production hyper douce et estivale, les artistes laissent planer leur flow DMV, cette façon de rapper en remplissant complètement les mesures, de façon à ce que le début de chaque phase chevauche presque la fin de celle d'avant. Clippé à Paris et à Bruxelles, "Pharrell" est une douceur pour l'été à découvrir dès maintenant sur Generations.fr !