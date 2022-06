B-real Tv dévoile son nouveau son avec Demrick et Marty Grimes.

B-Real, originaire de Los Angeles, balance le clip de "I Got What She Likes" en collaboration avec le rappeur originaire de Washington Demrick, mais aussi Marty Grims. Le leader du groupe Cypress Hill a décidé de proposer une connexion originale et un son totalement californien qui casse tout !