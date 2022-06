NLE Choppa en feu dans "Set Up Story Part 1"

Un banger à domicile !

Le rappeur de Memphis n'a pas besoin de sortir de chez lui pour offrir à son public toujours plus de bangers, et en profiter pour les clipper ! Aujourd'hui, c'est avec "Set Up Story Part 1" que NLE Choppa revient sur le devant de la scène, à travers un clip tourné chez lui dans lequel li ne se prive d'aucun des plaisirs offerts par la vie de star. Mieux vaut être bien accompagné que seul pour NLE, et il ne s'en prive pas. Armé dans son appartement ou en train de célébrer la vie de star avec son posse, NLE confirme une fois de plus qu'il est prolifique, efficace et incontournable sur cette saison de rap !