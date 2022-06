Tiakola regarde le ''Coucher de soleil' en Live pour Vevo Rounds !

Découvrez le dernier live de Tiakola : "Coucher de soleil" (Live) pour Vevo Rounds

À une semaine de la sortie de son premier album "Mélo" (27 mai) plus qu’attendu dans le rap français, le phénomène Tiakola nous livre aujourd’hui un live afin de faire patienter sa fan base.

Pour ce live, l’artiste a décidé d’interpréter en exclusivité son titre "Coucher de soleil" en version live pour Vevo ROUNDS. Tournée à Paris, Rounds est une série de sessions live filmées à 360°, un concept que Tiakola valide particulièrement !

En attendant donc ce 27 mai pour la sortie de l’album, on vous laisse découvrir cette pépite sans plus tarder... Et n’oubliez pas que Tiakola sera à L’Olympia le 12 mars 2023 et en tournée dans toute la France !