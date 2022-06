Ivory collabore avec YL sur ''Faux Frères'' !

Découvrez le dernier clip de Ivory : "Faux Frères" Ft. YL.

Nouvel espoir de la scène parisienne, Ivory est sous l’aile de Naps et signé sur le label MB Music et OK Many Industrie ! Dans le game depuis maintenant 1 an, le rappeur continue d’élargir sa fan base et d’augmenter ses vues à chaque nouveauté, un jeune rappeur comptabilisant des centaines de milliers de vues sur YouTube.

Aujourd’hui, Ivory revient avec un tout nouveau morceau aux côtés du rappeur certifié YL. Intitulé "Faux Frères", le titre est mis en images par le réalisateur Hansley. On vous invite à découvrir ça ci-dessous, en attendant l’annonce d’un projet d’Ivory !