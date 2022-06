Black Crystal est de retour à "Champigny" !

Découvrez le nouveau clip "Champigny" de Black Crystal !

Fraîchement signé au sein du label Wati-B, le duo Black Crystal composé de AK et Dr Boog, a de beaux jours devant lui.

Après la sortie de leur premier clip "Bâtiment" réalisé par Léo Mazzoni, le groupe Black Crystal dévoile son nouveau clip "Champigny".

Étant le second extrait d’un projet à venir prochainement, "Champigny" est une ode à la ville dans laquelle AK et Dr Boog ont grandi et ont fait leurs armes dans le rap.

Malgré les aléas qui les rattrapent avec AK incarcéré à Fresnes, les deux acolytes parviennent à poursuivre leur projet et à communiquer rapidement. Ils fixent des thèmes et créent des morceaux pour faire naître un album authentique. Chaque rime reflète leurs expériences passées. Ici rien n’est fantasmé, rien n’est exagéré.

De nouveau accompagné par Léo Mazzoni à la réalisation de "Champigny", Black Crystal frappe fort et prépare le terrain avant la sortie du projet qui s'annonce prometteur !

Leur premier album arrivera bientôt alors soyez prêts !

Découvrez le nouveau clip "Champigny" de Black Crystal dès maintenant sur Générations :