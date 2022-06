Snipes continu leur série de freestyles avec pour invité Thabiti.

Le site de sneakers Snipes a récemment lancé un projet rap qui a pour but de rassembler des rappeurs de Marseille et des rappeurs milanais à travers une série de freestyles intitulés "La Zona". Après avoir accueilli TK et les milanais Philipp et Medy, Snipes invite l'auteur de "Maeva Ghennam" Thabiti dans le 4e épisode de la série. Réalisé par Roman Bellity, le clip montre le rappeur au coeur de la cité phocéenne.